Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gazipaşa ilçesinde sabah gerçekleşen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında hiçbir vatandaş zarar görmedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, yangının kontrol altına alındığını ve hiçbir vatandaşın zarar görmediğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbir alındı. İlerleyen saatlerde yangına müdahalede bulunan araç ve ekip sayısı artırılırken, alevler etkisini kaybetti.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yangının son durumuna ilişkin bilgi verdi. Korkutata, "Karadağ mevkiinde çıkan yangın yaklaşık 30 hektarlık alanı kapladı. Şu an 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personelin çalışmasıyla bitti sayılır. Daha fazla yayılmadan 3 saat içerisinde yangını söndürdük. Yangının yerleşim yerlerine yakın noktaları vardı. Hemen o kısımdaki evler boşaltıldı ve hiçbir vatandaşımıza zarar gelmeden yangın söndürüldü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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