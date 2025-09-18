Haberler

Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Yangına müdahale eden ekipler, Macun Mahallesi'nde de devam eden orman yangınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Konak Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
