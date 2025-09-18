Antalya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Konak Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA