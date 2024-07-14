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Antalya'da 'Onur Ayı' basın açıklaması düzenlemek isteyen 4 kişi gözaltına alındı

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Antalya'da çeşitli gruplar tarafından düzenlenmek istenen LGBT açıklamasına polis müdahale etti ve 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da sözde 'Onur Ayı' kapsamında Valiliğin yasaklama kararına rağmen düzenlenmek istenen basın açıklamasında 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli gruplar tarafından sözde 'Onur Ayı' etkinlikleri kapsamında düzenlenmek istenen LGBT açıklamasına polis müdahale etti. Antalya Valiliğinin 'Yasaklama Kararı' olmasına rağmen bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istendi. Polis ekiplerinin sözlü olarak uyarısını dikkate almayarak açıklamaya başlayan grup üyelerine polis ekipleri müdahale etti. 4 kişi gözaltına alınarak, işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya LGBT İnsan Hakları 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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