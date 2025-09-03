Antalya'da Narkotik Operasyonunda 38 Şüpheli Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve saha çalışmaları kapsamında 38 şüpheli yakalanırken, 23 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçuna yönelik gerçekleştirilen 24 ayrı olayda toplam 38 şüpheli şahıs yakalanırken, bunlardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 7 kilo 880 gram esrar, 858 gram eroin, 575 gram metamfetamin, 394 gram kokain, bin 271 adet sentetik ecza, 200 adet, yaklaşık 25 bin 731 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. - ANTALYA