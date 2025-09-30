Antalya'da Narkotik Operasyonları: 29 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polisin narkotik suçlarla ilgili son 1 haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda 29 şüpheli yakalandı, 13 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son 1 haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçundan 21 olayda, 29 şüpheli yakalanırken, 13 şahıs ise tutuklandı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan ise 124 olayda, 130 şüpheli şahıs yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranan 13 şahıs yakalandı, 6'sı cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 kilo 697 gram esrar, 25,80 gram 230 adet, (yaklaşık 457 bin 520 kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 91 gram metamfetamin, 104 gram kokain, 3 bin 571 adet sentetik ecza, 13 gram eroin, 2 gram skunk, 3 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. - ANTALYA