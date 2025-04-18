Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde bulunan bir muz bahçesinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Antalya'da muz bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçesinin çevresinde bulunan maki örtüsüyle kaplı hazine arazisine sıçradı. İtfaiye ekiplerince başlatılan söndürme çalışmasına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de dahil edildi.

5 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını kontrol altına almak için başlatılan çalışmalar zorlu arazi şartları nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştirdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.