Antalya'da Motosikletli Polis Timleri 158 Kişiyi Yakaladı

Antalya'da Motosikletli Polis Timleri, son iki haftada gerçekleştirdikleri denetimlerde 92 aranan şahıs ile 66 olay şüphelisini yakalayarak toplamda 158 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), son 2 haftada gerçekleştirdikleri uygulamalarda önemli sonuçlar elde etti. Timlerin gerçekleştirdikleri denetim ve çalışmalarda 92 aranan şahıs ile çeşitli suçlardan 66 olay şüphelisi olmak üzere toplam 158 kişi yakalandı.

Yakalamalar sırasında yapılan aramalarda,18 ateşli silah, 10 kurusıkı tabanca, 18 çalıntı araç (otomobil ve motosiklet), 3 tescilsiz, yakalamalı veya hacizli araç, 119 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 6 bin 150 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
