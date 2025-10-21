Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel önünde 'U' dönüşü yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Boğaz Otel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış S. idaresindeki 07 CEZ 513 plakalı motosikletin, aynı yönde ilerleyen ve aniden 'U' dönüşü yapmak isteyen Süleyman Ü. yönetimindeki 07 LSR 64 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA