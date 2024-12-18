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Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Özdemir yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Serik ilçesi Tekke mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzzet B. idaresindeki 07 BDT 974 plakalı TOFAŞ marka otomobil yol kenarında park halinde bulunan Ali Özdemir (52) idaresindeki 07 YEA 52 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Nur Baş da yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Baş ise olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Baş ise Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çiftçilik yapan Özdemir'in, 'kahvehaneye gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra motosiklete binerek Gebiz mahallesi istikametine hareket etiği ve kaza yerinde yol kenarında park halinde dururken otomobilin çarptığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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