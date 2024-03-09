Antalya'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki 2 motosiklet park halindeki otomobil ve kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüleri yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 2 motosikletin, park halindeki otomobil ve park etmek için hazırlık yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Yılmaz Seçkin'in kullandığı 07 BFY 726 ve Hayri Yiğit Erdem'in kullandığı 07 BKD 952 plakalı motosikletler, park halindeki 07 BND 585 plakalı otomobile ve kamyonete çarptı. Kaza sonrası motosikletlerle birlikte yola savrulan motosiklet sürücülerinin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı motosiklet sürücüleri, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları, kamyonetin sinyal verip yolun sağına park etmek için yavaşladığı sırada hızla elen 2 motosikletin duramayıp çarptığın söyledi. - ANTALYA