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Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde kaskı çıkarıldığında gencin babası, yaralının kendi oğlu olduğunu fark ederek büyük bir şok yaşadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anında olay yerinden geçen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Egemen Ceylan (17) idaresindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Fadime Tuncer Caddesi'nden D-400 Karayolu'na çıkan Abdülkerim B.'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetin sol ön kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten orta refüje savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı. Kazaya karışan motosiklet ise yolda 120 metre sürüklendikten sonra durdu.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Egemen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baba hayatının şokunu yaşadı

Kazaya kurban giden gencin babası, kaza sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sanayiden şehir merkezi istikametine giden baba, yolda kaza olduğunu fark edip durdu. Olay yerinde yaralının başına gelen baba, yaralının başından kaskı çıkarılınca kaza yapanın kendi oğlu olduğunu fark edince şoke oldu. Oğlunun kaldırıldığı hastaneye giden baba, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gençten geriye, olay yerindeki sırt çantası ve kaskı kaldı. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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