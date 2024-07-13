Antalya'da motosiklet kaza yaptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motosikletin yol kenarındaki basketbol sahasından yola fırlayan topa çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki diğer motosikletin sürücüsü, topun kendi önüne geldiğini, düşmemek için tekme attığı topun diğer motosikletin devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Yusuf Uysal'ın kullandığı 07 BPV 729 plakalı kurye motosikletinin devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Uysal, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki 07 BHU 679 plakalı motosikletin sürücüsü Muratcan Özbek, seyir halindeyken yol kenarındaki basketbol sahasında yol fırlayan topun motosikletinin önüne geldiğini, uzaklaştırmak için ayağıyla ittiği topun sağ tarafında seyir halindeki motosikletin tekerinin önüne gelerek devrilmesine neden olduğunu söyledi. - ANTALYA