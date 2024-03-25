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Antalya'da motosiklet-kamyonet çarpışması: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle, karşı istikametten gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletle birlikte kamyonetin altına giren Muhammet Çetin (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan bir genç ise kazayı kıl payı atlattı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin Kaş Sarılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin bir anda kamyonun altına girmesi yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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