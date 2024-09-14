Antalya'da Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dün Barbaros Caddesinde Salkımevler istikametine seyir halindeki Cem Kara'nın kullandığı 07 BNP 304 plakalı motosikletin 3069 sokak kavşağına geldiğinde 3069 Sokaktan Barbaros Caddesine çıkmakta olan İbrahim Baki Ergün'ün kullandığı 07 BDE 773 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada; yaralanan ve motosiklette yolcu olduğu bildirilen Mehmet Abaylı, kendi imkanıyla tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine gitti. - ANTALYA