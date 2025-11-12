Antalya'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, minibüse çarpmamak için frene basan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sarılar Caddesi'nde Manavgat Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Yaşar Ç.'nin kullandığı 34 HVU 548 plakalı motosikletin, Kavaklı Mezarlığı kavşağına geldiğinde aynı yönde ilerleyen yolcu minibüsüne çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana geldi.
Fren sırasında dengesini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa