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Antalya'da Motosiklet Denetimleri Artırılıyor

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Antalya, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni denetim uygulamaları başlatıyor. Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı tanıtıldı ve 25 yeni motosiklet emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Vali Şahin, kask kullanımına dikkat çekerek, motosiklet denetimlerinin artırılacağını açıkladı.

Motorlu taşıt sayısında ilk sırada bulunan ve çok sayıda motosiklet kazasının yaşandığı Antalya'da, motosiklet kullanımına yönelik denetimler artırılacak. Motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla ilk kez Antalya'da uygulamaya konulacak Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı'nın tanıtımı yapıldı ve Şahin timleri için hazırlanan yeni motosikletlerin teslim töreni gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve polis timlerinin katılımıyla, Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı'nın tanıtımı ve Şahin timlerine tahsis edilen 25 yeni motosikletin teslim töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 25 motosikletin trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü envanterine kazandırıldığını belirterek, motosiklet kullanımına yönelik denetimlerin artırılacağını ifade etti.

"Antalya, Türkiye'de nüfusa oranla en fazla motosikletin olduğu şehir"

Antalya'daki trafik kazalarına ilişkin önemli verileri paylaşan Vali Şahin, "Türkiye genelinde ölümlü kazaların yarısı motosiklet kazalarından kaynaklanıyor. Ancak Antalya'da bu oran daha da yüksek. Ölümlü kazaların yüzde 60'ı motosiklet kazaları nedeniyle gerçekleşiyor. Türkiye'de nüfusa oranla en fazla motosikletin olduğu şehir Antalya. Aynı zamanda motorlu taşıt sayısına baktığımızda da Türkiye'de en fazla araca sahip şehir Antalya. Yani Antalya, motorlu araç yönünden çok mümbit bir şehir ve motosiklet kullanımı açısından Türkiye'de lider konumda. Dolayısıyla denetimin de bu gerçeğe uygun şekilde çok sıkı olması gerekiyor" dedi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerini titizlikle yürüttüğünü ifade eden Şahin, motosikletli trafik ekiplerinin özellikle trafik sıkışıklığı olan bölgelerde hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni motosikletlerin emniyet müdürlüğü ekiplerine güç katacağını ve denetimlerin çok daha sıkı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

"2025 yılı motorlu denetim yılı"

Yeni dönemde trafik denetimlerinin daha da artırılacağını belirten Vali Şahin, "2025 yılı motorlu denetim yılı olarak ilan edildi. Trafik denetimleri de bu çerçevede en önemli role sahip. En büyük hedefimiz, başta ölümlü kazalar olmak üzere tüm trafik kazalarını azaltmak ve ölümlü kaza oranını Avrupa standartlarına çekmek. Bu konuda bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Motosiklet kullanıcılarına önemli uyarılarda bulunan Vali Şahin, kask kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, "Motosiklet kullanırken kask takmamaya sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu sadece sürücüler için değil, yolcular için de geçerli. Emniyet ekiplerimiz bu konuda taviz vermiyor. Kask kullanmayanlara cezai işlem uyguluyoruz. Zaten kazalarda da kask kullanmayanların ölümle sonuçlanma oranı çok daha yüksek. Lütfen kask takınız! İster sürücü olun ister yolcu, motosiklete biniyorsanız mutlaka kask takınız" dedi.

Motosiklet denetim karavanı

Törende konuşan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik denetimlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni stratejiler geliştirdiklerini belirtti. Antalya'nın bu alanda öncü olduğunu vurgulayan Arslan, Türkiye'de ilk defa Antalya'da, şehirlerarası yollardaki araç denetim istasyonlarının benzeri bir uygulamayla motosiklet denetim karavanının devreye alındığını açıkladı.

Arslan, "Antalya'daki trafik ekiplerimizin özel dizayn ettiği denetim istasyon karavanını hizmete açıyoruz. Bu sadece Antalya'ya özel bir uygulama ve Türkiye'de bir ilk. Trafikteki arkadaşlarımızın özel emekleriyle geliştirilmiş bir sistem. Bunun yanı sıra, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte motorcu dostu bariyer çalışmalarını da destekliyoruz ve en kritik noktalarda bu bariyerlerin sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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