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Antalya'da Maskeli Saldırganların Açtığı Ateş: 1 Yaralı

Antalya'da Maskeli Saldırganların Açtığı Ateş: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde işe gitmek için servis bekleyen 3 kişiye maskeli saldırganlar pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 41 yaşındaki Mutlu Özkan yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da işe gitmek için servis aracını bekleyen 3 kişi, maskeli saldırganların açtığı ateş sonucunda kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 06.45 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikletle olay yerine gelen maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle servis aracını bekleyen 2'si kadın 1 erkek kişinin olduğu yere ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği 41 yaşındaki Mutlu Özkan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme devam diyor.

"Kaynımın kimse ile husumeti yok"

Yaralı Mutlu Özkan'ın yengesi Ayşe Özkan yaptığı açıklamada, "Sabah işe giderken olmuş. Olay sırasında ben yoktum ama kaynım vurulduktan sonra telefonla arayarak beni çağırdı. Geldiğimde burada yerde yatıyordu. İki bacağında ve belinde kanama vardı. Burada görgü tanıklarının söylediğine göre ileriden motosiklet ile gelmiş, ateş açmış kaçmış. Daha sonra da polis gelmiş. Bu şekilde duydum. Kaynımın kimse ile husumeti yok. İşinden gelir işine gider. Kendisi bekar. Annesi kanser hastası olduğu için işine gelip gider, annesinin yanında durur. Akşamları evden çıkmaz. Ben kesinlikle eminim. Bu saldırıda hedef kaynım değildir. Olay anında kaynımın yanında işe giden kadınlar varmış. Yanındaki kadınlar saldırıdan kaçmış ama kaynım kaçamamış" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik Saldırı 3-sayfa antalya Polis Suç

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