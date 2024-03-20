Antalya'da Mahsur Kalan Doğa Yürüyüşçüleri Kurtarıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada dağın zirvesinde mahsur kalan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Korkuteli - Fethiye yolu Güllü Pınar mevkisinde yaşandı. Doğa yürüyüşü yapmak üzere gezintiye çıkan Mertcan Katıoğlu (25) ve Kamil Umut Turan (26) isimli vatandaşlar dağda mahsur kaldı.

İhbar üzerine Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak dik ve yamaç zorlu arazi şartlarında mahsur kalan Mertcan Katıoğlu (25) ve Kamil Umut Turan (26) isimli vatandaşları bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan şahıslar daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi. - ANTALYA