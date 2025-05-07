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Antalya'da Lara Sahili'nde Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'da Lara Sahili'nde Cansız Bedeni Bulundu
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Antalya'nın Lara Sahili açıklarında, denizde hareketsiz bir cisim olarak tespit edilen yabancı uyruklu erkeğin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da Lara Sahili'nin yaklaşık 200 metre açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan Lara Sahili açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşık 200 metre mesafede su yüzeyinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Botla bölgeye gelen ekipler su yüzeyinde hareketsiz ve üzerinde kıyafetler bulunan kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 40-45 yaşlaları arasında erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde cesedin üzerinden çıkmazken, kolunda bulunan akıllı saatteki yazışmalardan yola çıkan ekipler, şahsın yabancı uyruklu olduğu üzerinde duruyor.

Ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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