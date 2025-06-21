Antalya'da Küçük Yaşta Motosiklet Sürücülerine Yüksek Ceza

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Antalya'da asayiş ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 13-15 yaşındaki motosikletli çocuk sürücülere 100 bin lira ceza kesildi. Motosikletler trafikten men edilirken, çocuklar karakola götürüldü.

Asayiş ekiplerinden kaçan çocuk sürücülere ceza yağdı

Polisin 'dur' ihtarına uymadılar 100 bin lira ceza yediler

Yaşları 13 ile 14 arasında değişen çocuklar polisi peşlerine taktı ancak kaçamadılar

ANTALYA - Antalya'da asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan küçük yaştaki motosiklet sürücülerine 100 bin lirayı aşkın ceza yazıldı. Yaşları 14 ile 15 arasında değişen motosikletli çocuklar, yazılan cezaların ardından karakola götürülürken motosikletler trafikten men edildi.

Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3519 sokak üzerinde seyir halindeki Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekibi, önlerinde gitmekte olan motosikletin abartılı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız etmesi, plakasının görülmemesi ve kullanan sürücünün küçük yaşta olması nedeniyle motosiklet sürücüsünden durmasını istedi.

Durmayarak kaçan ve 60. Yıl İlkokulu yakınlarında arkadaşlarıyla buluşan motosiklet sürücüsü Asayiş Ekiplerinin takibi sonucunda yakayı ele verdi. Asayiş ekiplerinin olay yerine çağırdığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 14 yaşındaki A.C. isimli sürücünün kullandığı motosiklete abartılı egzoz, plakanın düzenekle kapatılmış olması, ehliyetinin olmaması, aynalarının olmaması, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak gibi suçlardan 36 bin lira dolayında para cezası uyguladı.

Yine aynı yerde bulunan 2 ayrı motosiklete plakasının takılı olmaması, sürücülerinin ehliyetinin olmaması, motosikletlerden birisinin çekme belgeli olması gibi suçlardan 70 bin lira dolayında ceza uygulandı.

Motosiklet kullanan 3 çocuk, ifade için Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken trafikten men edilen motosikletler yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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