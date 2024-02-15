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Antalya'da Köpek Hırsızlığı Olayında Şüpheli Polislere Zor Anlar Yaşattı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir vatandaşın evinin önünden köpeğini çalan şüpheli, polislere bıçak çekerek zor anlar yaşattı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bir vatandaşın evinin önünden köpeğini çalan şüpheli polislere zor anlar yaşattı. Köpeğin sahibine ve polise bıçak çeken, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde İ.Z.Ç. isimli şüpheli, Mahmut E. isimli vatandaşın müstakil evinin olduğu yere geldi. İddiaya göre, İ.Z.Ç. Alman kurdu cinsi köpeği boynuna ip bağlayıp götürdü. Köpeğinin yabancı birisi tarafında evin yanından uzaklaştırıldığını gören arkadaşları Mahmut E.'yi aradı. Köpeğinin çalındığı haberini alan Mahmut E. köpeğini ve çalan kişiyi aramaya başladı. İ.Z.Ç. ve köpeğini yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Hüseyin Gürkan Parkı'nda gören Mahmut E., İ.Z.Ç.'den köpeğini geri vermesini istedi.

İ.Z.Ç., Mahmut E.'ye bıçak çekerek köpeğini vermeyeceğini söyledi. Mahmut E. uzun ikna çabalarından sonra köpeğini geri almayı başardı ancak olayı gören polisler İ.Z.Ç.'den bıçağı kendilerine vermesini istedi. Bıçağı vermek istemeyen İ.Z.Ç., polise bıçak çekerek mukavemette bulundu ve polisin üzerine yürüdü.

Meslektaşının bıçaklı saldırıya uğradığını gören diğer bir polis, tabancasını çıkartıp İ.Z.Ç.'nin dikkatini dağıtırken, diğer polis de bıçağı aldı. Güçlükle kontrol altına alınabilen İ.Z.Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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