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Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belenobası'ndan Manavgat yönüne seyreden Sezer K.'nin kullandığı 07 LT 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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