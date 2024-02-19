Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Pikaba Çarptı

Antalya'da kontrolden çıkarak pikaba çarpan araç, yan yatarak sürüklendi. Pikap sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; havalimanı yönüne doğru hareket halinde bulunan Ahmet Akkaya kontrolündeki 07 F 3126 plakalı Tata Telcoline model pikap, sürücünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki Tata marka 07 ECV 77 plakalı pikaba çarptı. Ardından ise yan yatarak sürüklendi. Kazada pikap sürücüsü yara almadı. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde kazada sıkışanın olmadığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA