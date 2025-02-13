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Antalya'da Klimanın Patlaması Sonucu 56 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da Klimanın Patlaması Sonucu 56 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Aksu ilçesinde odasında uyuyan 56 yaşındaki Fatma Sargın, klimadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıkması sonucu hayatını kaybetti. Oğlu yangına müdahale etmeye çalıştı, ancak annesini kurtaramadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde oda içindeki klimanın patlaması sonucu çıkan yangında 56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kurşunlu Mahallesi 12051. Sokak'ta saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Fatma Sargın (56) uyuduğu esnada odasındaki klima patladı. Patlamayla birlikte çıkan kıvılcımlar klimanın tam altında yatan Sargın'ın battaniyesine sıçradı ve bir anda alevler tüm yatağı sardı. Kilolu olduğu belirtilen Fatma Sargın bulunduğu yerden kalkamadığı için odadan da çıkamadı. Evde bulunan oğlu, yoğun dumanı fark edip annesinin odasına koştu. Alevler içinde kalan yatağa ve yangına müdahale etmeye çalışan oğlu, annesini kurtaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatma Sargın'ın 2 çocuk annesi olduğu ve bir süredir bağırsak kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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