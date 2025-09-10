Haberler

Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı

Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin ani şerit değiştirmesi sonucu motosikletle çarpışma meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünün ani şerit değiştirmesi sonucu aynı şeritteki motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana gelen kazada, havuzlu kavşak istikametinden Çetin Emeç Caddesi yönüne ilerleyen Mustafa Şahbaz'ın kullandığı Audi marka 07 LEF 88 plakalı otomobil, Gülveren Caddesi kavşağındaki kırmızı ışıkta beklerken aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde yolun sağından gelen Ferhat Akgül idaresindeki 07 CEF 385 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanal V'ye kayyum atandı

Bir televizyon kanalına kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.