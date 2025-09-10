Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin ani şerit değiştirmesi sonucu motosikletle çarpışma meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünün ani şerit değiştirmesi sonucu aynı şeritteki motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana gelen kazada, havuzlu kavşak istikametinden Çetin Emeç Caddesi yönüne ilerleyen Mustafa Şahbaz'ın kullandığı Audi marka 07 LEF 88 plakalı otomobil, Gülveren Caddesi kavşağındaki kırmızı ışıkta beklerken aniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde yolun sağından gelen Ferhat Akgül idaresindeki 07 CEF 385 plakalı motosiklet çarpıştı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA