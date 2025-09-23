Antalya'da Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu

Haberler

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Tahtakale kavşağında meydana geldi. Hüseyin Avni Akın Caddesi'nden gelip Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Sadettin Özer idaresindeki 34 MIB 431 plakalı otomobil ile Demokrasi Bulvarı'ndan kavşağa girip Alanya yönüne seyir halinde olan Eren Bora yönetimindeki 07 AFY 212 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki güvenlik kameraları ve ilk incelemelere göre kazanın otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Çarpışmada otomobilde yolcu olarak bulunan Fildiş Özer yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı
