Yanında şırıngayla, sokak ortasında ölü bulundu

Yanında şırıngayla, sokak ortasında ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 30-35 yaşlarında bir erkek, sokak ortasında yanında şırıngayla ölü bulundu.

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek bir kişi, sokak ortasında yanında şırıngayla ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30-35 yaşlarında erkek bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken fark edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cansız bedeninin yanında şırınga bulunurken, cenaze ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
