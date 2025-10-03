Haberler

Antalya'da Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor, Kozan'da Uğurlandı

47 yaşındaki uzman çocuk doktoru Mustafa Yılmaz, Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Memleketi Kozan'da düzenlenen cenaze töreninde, ailesi ve sevenleri gözyaşlarıyla veda etti.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 47 yaşındaki uzman çocuk doktoru Mustafa Yılmaz, memleketi Kozan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'daki işlemlerinin ardından Adana'nın Kozan ilçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazının ardından Kozan Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Yılmaz'ın vefatı, ailesi, meslektaşları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Yılmaz, görev yaptığı Antalya'da motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçirerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
