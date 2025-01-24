Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Antalya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, sürücünün sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Demre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Demre-Finike D-400 Karayolu Büyükkum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. T. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu konumunda bulunan Recep Kanatoğlu ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Y. T. ve Recep Kanatoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanatoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücü Y.T. 'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!
img

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
img

Ünlü oyunculardan Ayşe Barım isyanı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.