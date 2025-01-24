Antalya'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Demre-Finike D-400 Karayolu Büyükkum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. T. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu konumunda bulunan Recep Kanatoğlu ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Y. T. ve Recep Kanatoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanatoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücü Y.T. 'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA