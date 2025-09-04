Antalya'da Kaza: 3'ü Ağır 6 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile otel personel servisi midibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında D-400 Karayolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne giden R.K. (34) idaresindeki 07 C 50039 plakalı bir otele personel taşıyan servis midibüsü, Anamur istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen S.Ş.'nin (33) kullandığı 06 DMK 015 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç bordüre, ardından trafik lambası direğine çarparak durabildi. Yoldan çıkan midibüs ise orta refüjde kaldı.

Araçta sıkıştılar

Kazada hafif ticari araç sürücüsü S.Ş. ile aynı araçta bulunan Ş.T. (37) ve M.Ş. (25) ağır yaralanırken, midibüs yolcusu E.B. (38), midibüs şoförünün eşi E.K. (29) ve 1 yaşındaki kızları E.S.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otomobilde sıkışan S.Ş. ve M.Ş. bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.Ş., Gazipaşa'daki kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - ANTALYA