3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden 3 gündür haber haber alınamayan 40 yaşındaki Ferhat Oruç, evinde ölü olarak bulundu. Oruç'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
- Ferhat Oruç, Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki bir otel çalışanıdır.
- Ferhat Oruç'tan 3 gündür haber alınamadığı için yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
- Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ferhat Oruç'un evinde cansız bedeniyle karşılaştı.
- Ferhat Oruç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve otelde çalışan 40 yaşındaki Ferhat Oruç'tan 3 gündür haber alamayan Bolu'daki yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine Oruç'un oturduğu adrese gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri daireye girildiklerinde Ferhat Oruç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Oruç'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa