Antalya'da kaybolan inek ve buzağı kurtlar tarafından telef edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bağlı Günnercik Yaylası'nda Ümit Tosun'a ait kayıp inek ve buzağısı kurtlar tarafından parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.

Olay, Günnercik Yaylası Çalba mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Tosun'a ait inek ve buzağısı yaylada kayboldu. Hayvanlarını bulamayan Tosun ve yakınları yaylada arama yaptıkları esnada Çalba mevkisine geldiklerinde kaybolan inek ve buzağının kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiğini gördüler. Gördüğü manzaraya derin üzüntüyle bakan hayvanların sahibi Ümit Tosun, emek vererek besleyip büyüttüğü hayvanlarının kurtlar tarafından telef edilmesine karşı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tosun ve yakınları, yaylalarda karşılaşılması mümkün kurtların hayvanlara saldırmaları hakkında yaylada yaşayanlara çağrıda bulunarak hayvanlarına sahip çıkmalarını vurguladılar. - ANTALYA