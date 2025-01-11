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Antalya'da "Kanalizasyonda çocuk var" ihbarı paniğe neden oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde kanalizasyondan çocuk sesi geldiği ihbarı nedeniyle polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Meraklı kalabalık önünde kanalizasyonda arama yapan ekipler, çocukla ilgili herhangi bir bulguya rastlamadı.

Antalya'da kilometrelerce uzunluktaki kanalizasyondan çocuk sesi geldiği ihbarı mahalle sakinleri, polis, itfaiye ve ambulansı harekete geçirdi.

"ÇOCUK SESİ" İDDİASI

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki kanalizasyonda meydana geldi. Cadde üzerindeki orta refüjde oturan bir aile kanalizasyonun içinden çocuk sesi geldiğini öne sürdü. İddiaya göre kanalizasyondaki çocuk 'İmdat, yardım edin' diyerek yardım istedi.

Antalya'da 'Kanalizasyonda çocuk var' ihbarı paniğe neden oldu

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çevredekilerin 'Polisi arayacağız' demesinin ardından sesin kesildiği ifade edilirken, vatandaşlar polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, meraklı kalabalık her geçen dakika arttı ve film seyreder gibi yaşananları izledi.

Antalya'da 'Kanalizasyonda çocuk var' ihbarı paniğe neden oldu

ARAMALARDA BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Gelen ekipler demirle kapalı kanalizasyon menfezinden defalarca 'kimse var mı?' diyerek seslendi. Uzun süre yapılan çağrılara yanıt alınmayınca demir menfez itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testere ile kesildi. Ardından iki itfaiye eri kanalizasyona girdi ve yaklaşık 1 saatlik arama sonuç vermeyince tüm ekipler olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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