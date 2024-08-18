Antalya'da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürcüsü yaralandı.

Kaza, Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa Süleyman Enhoş'un kullandığı 07 APL 873 plakalı kamyonetin sol arka tampon kısmına Atatürk Caddesi'ne çıkmakta olan Esma Gözükara'nın kullandığı 07 BGD 428 plakalı motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Esma Gözükara'nın yardımına ilk olarak çarptığı kamyonetin sürücüsü Mustafa Süleyman Enhoş koştu. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA