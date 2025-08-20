Antalya'da Kaçan Çocuklar Motosikletten Yakalandı, Babalarına 70 Bin TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevden dönen polis memuru, bir gün önce kendilerinden kaçan abartı egzoz takılı motosiklet kullanan 12 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu aynı bölgede tekrar görünce durdurdu. Motosikletleri bırakarak kaçan çocuklar, yakındaki bir parkta yakalanınca "Biz minibüsle geldik" diyerek kendilerini savundu. 2 çocuğun babalarına toplam 70 bin 114 TL para cezası uygulandı.

Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde görevden dönen bir polis memuru, 1 gün önce gelen ihbar üzerine durdurmak isterken kendilerinden kaçan 12 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğun aynı bölgede abartı egzoz takılı motosikletlerle çevreye rahatsızlık verdiğini görünce çocukları durdurdu. Tehlikeli şekilde motosiklet kullanan 2 çocuk, motosikletleri de bırakarak kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri, çocukları yakınlarda bulunan bir parkta yakalayarak motosikletlerin başına geri getirdi. Görevli polis memurlarına 'Biz minibüsle geldik' diyen 2 çocuk, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine motosikletlerin kendilerine ait olduğunu kabul etti. Yapılan kontrollerde M.K.T. (14) ve A.A.K. (12) isimli çocukların sürücü belgelerinin olmadığı, motosikletlerin aynalarının takılı olmadığı, kasklarının bulunmadığı, motosikletlerden birisinin plakası takılı değilken, diğerinin plakasının katlanabilir olduğu, yine motosikletlerden birinin abartılı egzozunun olduğu belirlendi.

Çok sayıda ceza kesilmiş

Çocukların babalarına toplam 70 bin 114 TL para cezası uygulanırken, motosikletler bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. 07 BNN 739 plakalı motosikleti kullanan 12 yaşındaki A.A.K.'nın babasına bugüne kadar 7-8 defa ceza uygulandığı, motosikletinin de 7-8 kez yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. - ANTALYA