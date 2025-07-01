Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı
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Antalya Emniyeti, son bir haftada kaçak içki ve tütünle ilgili yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirirken, organize suçlara ilişkin de tutuklamalar gerçekleştirdi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada çok sayıda kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yakaladıkları 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 1 milyon Amerikan Doları değerinde senet ele geçirildi.

Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı suçundan 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 60 adet kaçak tarihi eser sikke ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan Kepez, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, 11 olayda, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda ise 64 bin adet kaçak makaron, 10 bin 832 litre kaçak içki, 6 bin 652 adet kaçak emtia, 757 paket kaçak sigara, 256 şişe kaçak içki, 133 adet kaçak elektronik sigara ile 53 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine telsim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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