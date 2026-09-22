Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 850 bin boş makaron ele geçirildi

Antalya'da tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaklaşık 11 aydır yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 milyon 850 bin boş, 272 bin 280 doldurulmuş makaron ile 955 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 4 Kasım 2025 tarihinde başlatılan çalışma, bugün düzenlenen operasyonla tamamlandı. Operasyonda haklarında yakalama talimatı bulunan A.D., A.A. ve E.Y. yakalandı.

Şüphelilerden A.D.'nin ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 paket elektronik sigara kartuşu ve 16 bin 840 doldurulmuş makaron ele geçirildi. A.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise 16 bin doldurulmuş makaron ile 10 bin boş makaron bulundu. E.Y.'nin ikametinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Soruşturmanın tamamında toplam 2 milyon 850 bin boş makaron, 272 bin 280 doldurulmuş makaron, 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 paket elektronik sigara kartuşu, 955 kilogram kıyılmış tütün, bir sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir paketleme makinesi ele geçirildi.

Soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, 23 Eylül'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı