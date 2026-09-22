Haberler

Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 850 bin boş makaron ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaklaşık 11 aydır yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 milyon 850 bin boş, 272 bin 280 doldurulmuş makaron ile 955 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya'da tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaklaşık 11 aydır yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 milyon 850 bin boş, 272 bin 280 doldurulmuş makaron ile 955 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 4 Kasım 2025 tarihinde başlatılan çalışma, bugün düzenlenen operasyonla tamamlandı. Operasyonda haklarında yakalama talimatı bulunan A.D., A.A. ve E.Y. yakalandı.

Şüphelilerden A.D.'nin ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 paket elektronik sigara kartuşu ve 16 bin 840 doldurulmuş makaron ele geçirildi. A.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise 16 bin doldurulmuş makaron ile 10 bin boş makaron bulundu. E.Y.'nin ikametinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Soruşturmanın tamamında toplam 2 milyon 850 bin boş makaron, 272 bin 280 doldurulmuş makaron, 739 paket gümrük kaçağı sigara, 119 paket elektronik sigara kartuşu, 955 kilogram kıyılmış tütün, bir sigara sarma makinesi, bir kompresör ve bir paketleme makinesi ele geçirildi.

Soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, 23 Eylül'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yüzde 10 yaşama şansı verilen Almina 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı! Kalbi durmuş, akciğerine 3 tüp takılmıştı

Kalbi durdu, 3 tüp takıldı! 15 yaşındaki Almina hayata tutundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Tottenham, Icardi için kararını verdi

Tottenham, Icardi için kararını verdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu

8 gündür haber alınamıyordu: Taş ocağında cansız bedeni bulundu
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı