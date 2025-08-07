Antalya'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Antalya'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da bir köprü inşaatında dengesini kaybederek düşen 67 yaşındaki işçi Mecit Yazar ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yazar'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde köprü inşaatında düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Asmaaltı Sokak'ta menfez köprü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan Mecit Yazar (67), bir anda dengesini kaybederek düştü. Talihsiz işçi başını çarpması sonucu ağır yaralanırken, mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi, Yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yazar, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, yaşanan iş kazası hakkında inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.