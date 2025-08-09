Antalya'da Husumet Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Husumet Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'da, arasında husumet bulunan gençler arasında telefonla başlayan tartışmanın ardından gerçekleşen kavgada bir genç başından vurularak hayatını kaybetti. Diğer gencin yaralandığı olay sonrası kaçan şüpheli yakalandı.

Antalya'da aralarında husumet bulunan gençlerin telefonda başlayan tartışması kavgaya dönüşünce kan aktı. Kavgada başına 2 mermi isabet eden genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Olay sonrası motosikletle kaçan şüpheli ise Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alan girişinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Emir Batuhan Çelik (25) ile H. T. (29) telefonda tartıştı. Taraflar ormanlık alan girişinde buluşurken, tartışma kavgaya dönüştü. H. T., Emir Batuhan Çelik ve yanında gelen arkadaşı Halil İ. A.'ya (25) tabancayla ateş edip olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından 2 kurşunla vurulan Emir Batuhan Çelik ve karın bölgesinden yaralanan Halil İ. A.'yı ambulansla Antalya Şehir Hastanesine götürdü. Burada Emir Batuhan Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli H. T. ise, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Emir Batuhan Çelik'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
