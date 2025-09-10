Haberler

Antalya'da Hurdalıkta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesindeki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü. İş yeri sahibi tarafından bildirilen yangın, alevlerin kontrol altına alınması ile son buldu. Yangında metal yığınları zarar gördü, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında 75. Yıl Caddesi üzerindeki bir hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Hurdalıktaki metal yığınlar yangında zarar görürken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
