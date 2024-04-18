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Antalya'da Horoz Dövüşü ve Bahis Operasyonu: 5 Horoz Muhafaza Altına Alındı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan bir eve baskın sonucunda horoz dövüşü ve bahis yapıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 dövüş horozu ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi. 16 kişiye idari para cezası uygulandı ve horozlar veteriner hekim tarafından muayene edildikten sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir eve baskın yapan jandarma 5 dövüş horozunu muhafaza altına aldı, horoz dövüştürüp bahis oynadığı tespit edilen toplam 16 kişiye idari para cezası uyguladı.

Bahtılı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığının tespit üzerine jandarma tarafından yapılan kontrolde 5 adet dövüş horozu, 3 adet demir kafes, 7 adet dövüş horozu kafesi, 1 adet horoz dövüştürmek için ring ile bahis geliri olan 105 bin 925 TL nakit para ele geçirildi. Olay yerinde tespit edilen 16 kişinin her birine 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 102 bin 80 TL para cezası uygulandı. Dövüştürülen horozlar veteriner hekim tarafından yapılan muayene sonrasında Antalya Milli Parklar Müdürlüğüne için teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Horoz Dövüşü Konyaaltı Jandarma Antalya Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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