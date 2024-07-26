Antalya'da havalı tüfekle intihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı

Antalya'da küçük demir bilyeler atan havalı tüfek ile intihara kalkışan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde bir şahsın intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler işyerinde kimsenin bulunmaması ve kapısının kilitli olması üzerine yan tarafta bulunan dükkanlardan olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Havalı tüfek ile intihara kalkışmış

Çevredeki esnaf polis ekiplerine olayın yaşanmasının ardından isminin İbrahim Y. olduğu öğrenilen şahsın olay yerine gelen ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri şahsa ulaşabilmek için hastaneye giderken İbrahim Y.'nin havalı olarak tabir edilen ve küçük saçmalar atan tüfek ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Şahsın havalı tüfek ile başına ateş ettiği ve bilincinin kapalı olarak hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA