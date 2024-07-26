Üye Girişi
Haberler

Antalya'da havalı tüfekle intihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi havalı tüfekle intihara kalkışarak ağır yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden kişinin bilinci kapalı.

Antalya'da küçük demir bilyeler atan havalı tüfek ile intihara kalkışan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde bir şahsın intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler işyerinde kimsenin bulunmaması ve kapısının kilitli olması üzerine yan tarafta bulunan dükkanlardan olayla ilgili bilgi almaya çalıştı.

Havalı tüfek ile intihara kalkışmış

Çevredeki esnaf polis ekiplerine olayın yaşanmasının ardından isminin İbrahim Y. olduğu öğrenilen şahsın olay yerine gelen ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri şahsa ulaşabilmek için hastaneye giderken İbrahim Y.'nin havalı olarak tabir edilen ve küçük saçmalar atan tüfek ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Şahsın havalı tüfek ile başına ateş ettiği ve bilincinin kapalı olarak hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Kepez Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni inceleme! Adli Tıp eski rapordaki ifadeyi çürüttü

 Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık

Bakmadan Geçme

Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Sarıyer 26-27 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bergama, Çeşme 26-27 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı 26-27 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukuorva, Karataş, Pozantı 26-27 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Beyşehir, Ilgın 26-27 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Alanya, Korkuteli, Demre 26-27 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İnegöl, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 26-27 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Yenimahalle, Sincan, Bala 26-27 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var? 27 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 27 Temmuz burç yorumları nedir? Kripto emojileri X platformundan kaldırıldı mı? Kripto emojileri neden kaldırıldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı kaç rekat? İstihareye nasıl yatılır? Rüyada gül görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı gül görmenin anlamı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title