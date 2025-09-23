Antalya'da gençlerin falezlerden denize atlama denemesi paniğe neden oldu

Antalya'da yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlere çıkıp denize atlayış gerçekleştirmek isteyen gençler itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Uzun süre dil dökülmesine aldırış etmeyen gençler, polisin, 'atlarsan karakola götürürüm' sözüyle bulunduğu yerden ayrılıp sahil kısmına indi. Gençlerden biri bu sefer ekiplere, 'Bir kere atlayacaktım' diyerek de sitemde bulundu.

Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi falezlerinde yaşandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerde yaşları 15 ile 18 arasında değişen iki genci gören çevredekiler, intihara teşebbüs ettikleri yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, gençlerin denize atlayış için falezlerin ucuna çıktığını belirledi. Buna karşın ekipler, aynı noktada daha önce birçok gencin hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasına neden olan atlayışlar için gençleri uyarmaya başladı.

Uyarılara aldırış etmediler, polis 'karakola götürüm' deyince indiler

Deniz keyfi için tehlikeli atlayışı önlemeye çalışan polis ekiplerinin uyarılara aldırış etmeyen gençler uzun süre falezlerin tehlikeli kısmında oturmaya başladı. Zaman zaman ayağa da kalkan gençler yürekleri ağza getirirken, polis ve itfaiye erleri uyarılarını sürdürmeye devam etti. Bu sırada polis memurlarından biri 'Atlarsan karakola götürürüm' sözleri üzerine gençler bulunduğu yerden ayrıldı. Gençlerden biri bu sefer ekiplere, 'Bir kere atlayacaktım' diyerek de sitemde bulundu.

Patika yoldan sahile inen gençler, polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. - ANTALYA