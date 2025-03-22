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Antalya'da Genç Kızın Ölümü Kazaya Yansıdı

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Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümü, kaza anının güvenlik kamerasına yansımasıyla belgelendi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve genç kız kaldırıma çarparak yola savruldu.

Antalya'da 22 yaşındaki Ceren'i ölüme götüren kaza kamerada

ANTALYA - Antalya'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki genç kızı, ölüme götüren kaza halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu hayatını kaybetti. Ahmet C. C. idaresindeki özel halk otobüsünün dönüş yaptığı esnada, Ahmet Ü. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptığı bildirildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Karacaoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ü. ise hastanede tedavi altına alındı. Genç kızdan geriye ise kaldırıma ve yola saçılmış eşyaları kaldı. Eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık da yürekleri burktu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsü dönüş yapacağı sırada geçen hafif ticari aracın kaldırıma çarptığı anlar ve otobüs şoförü ile yolcuların kazayı merak edip halk otobüsünden indiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
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