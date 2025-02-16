Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
İstanbul Valiliği saat verip uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul Valiliği saat verdi! Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın

Antalya'da Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Ölü Bulundu

Antalya'da Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ikamet eden 53 yaşındaki gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, sabah saatlerinde uyandırılamayarak ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi ve kesin ölüm nedeni için cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay Antakya'da gazetecilik yapan ve yaklaşık 6 ay önce Antalya'ya yerleşen gazeteci, ikametinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 436 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen deprem felaketinin ardından Antalya'ya yerleşen Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu (53), dün akşam arkadaşları ile birlikte yemek yedi. Seyfittinoğlu'nun sabah saatlerinde alarm sesi ve cep telefonundan yapılan aramalara uyanan arkadaşı, kendisini uyandırmak istedi.

Arkadaşı uyandıramadı

Seyfittinoğlu'nun tepki vermemesi üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerinde yapılan savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Sinan Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seyfittinoğlu'nun tabutunu cenaze aracına taşıyan arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
img

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı

"Kral Kaybederse"nin Kenan Baran'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Mesut Özil'den Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler

Mesut'tan Türk futbolu için ortalığı ayağa kaldıracak sözler
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.