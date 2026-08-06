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Antalya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Sürücü Öldü

Antalya'da Motosiklet Yayaya Çarptı: Sürücü Öldü
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Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, sürüklenerek kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BOV 276 plakalı motosikleti ile seyir halindeki Ayhan Ertaş, Atatürk Bulvarı Türkay Otel kavşağına yaklaştığı sırada arkadaşları ile birlikte yolun karşısına geçmekte olan Dorukhan G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma, ardından da apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yolun ortasında yaralı yatan Dorukhan G. ve motosiklet sürücüsü Ayhan Ertaş'ın yardımına koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan yaya Dorukhan G.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. İlk başta nabız alınamayan Ayhan Ertaş yapılan kalp masajı ile hayata döndürülürken, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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