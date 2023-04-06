Antalya'da feci kaza: Genç avukat ve sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde, yolcu olarak bulunan genç avukat ise hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde, yolcu olarak bulunan genç avukat ise hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler toprağa verilmek üzere ailelere teslim edildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Antalya- Isparta Karayolu Yeşil Karaman Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden gelen Ramazan Güç kontrolündeki 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Isparta yönünden gelen Mustafa Türkmen yönetimindeki 32 KH 784 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Ramazan Güç, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü olay yerinde, avukat hastanede öldü

Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Dursun Göktürk (41), Zülal Kay (27) ve Mustafa Emre Su (27) yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Tır şoförü Mustafa Türkmen (40) kazayı yara almadan atlatırken, gözaltına alındı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve avukat olduğu öğrenilen Mustafa Emre Su ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler morgdan alındı

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ramazan Güç ve avukat Mustafa Emre Su'nun cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Ramazan Güç'ün cenazesi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ne, avukat Mustafa Emre Su'nun cenazesi ise Konya Akşehir'e defnedilmek üzere götürüldü. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden avukatın göreve yakın zamanda başladığı ve Isparta'da bulunan bir yakını ziyarete giderken gerçekleştiği öğrenildi. - ANTALYA