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Antalya'da Falezlerde Kadın Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerle denizin birleştiği kayalık alanda bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, deniz polisi tarafından alınarak kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.