Antalya'da Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evden döviz, ziynet eşyası, çek ve tabanca çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evden döviz, ziynet eşyası, çek ve tabanca çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesindeki bir evden hırsızlık ihbarı üzerine, olay şüphelisi olduğu tespit edilen Y.K.'yı yakaladı. Şüphelinin evden çaldığı, 5 bin 150 döviz cinsi para ile nakit Türk lirası, 16 muhtelif banka çekleri, 1 tabanca ve fişekleri, ziynet eşyası ele geçirilip sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Y. K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine telsim edildi. - ANTALYA