Antalya'da Eski Kültür Sineasında Yangın Çıktı

Antalya'da Eski Kültür Sineasında Yangın Çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yıllardır atıl durumda olan 4 katlı eski bir kültür sinemasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahalle muhtarları, binanın kültürel değerine dikkat çekerek, eski haline döndürülmesini istedi.

Antalya'da daha önce özel bir televizyon kanalı ve kültür sineması olarak kullanılan ancak yıllardır atıl durumdaki 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevre mahallelerdeki muhtarlar yanan atıl binanın kültürel anlamı olduğuna dikkat çekerek, "Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur" şeklinde konuştu.

Yangın saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yer alan 4 katlı kullanılmayan binanın en üst katında çıktı. Daha önce eski kültür sineması ve özel bir televizyon kanalı olarak kullanılan binadan alevlerin çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunup yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Cep telefonları ile kaydettiler

Öte yandan bölgenin işlek bir cadde oluşundan dolayı, vatandaşlar ve turistler yangından dolayı kısa süreli tedirginlik yaşadı. Bazı vatandaşlar ise yangını ve söndürme çalışmalarını evlerinden ve caddeden cep telefonlarıyla kaydetti.

"Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer"

Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, "Burası eski kültür sinemasıydı. Plastiklerden yanmış sanırım. 15 yıldır atıl durumda. Hızlı bir müdahalede bulunup söndürüldü" dedi.

Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da, "Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Hülya Avşar da ilk burada program yapmıştı. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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